Стрижка с омолаживающим эффектом: длинная пикси — идеальный выбор для дам старше 50

Стрижка пикси является одной из самых любимых представительницами прекрасного пола всех возрастов. Однако те дамы, которые хотят выглядеть моложе, могут остановиться на одном из самых оригинальных вариантов – это длинное пикси. Разберемся в особенностях прически, ее преимуществах и в том, кому она подойдет.

Концепция стрижки

Пикси отличается наличием коротких волос на затылочной и боковых зонах и более длинных – на макушке. Если рассматривать длинную пикси, можно говорить о средней длине по всей поверхности головы. Сама прическа относится к разряду коротких, поскольку волосы по длине не достигают шеи, однако сверху их достаточно много. Наличие волос по бокам, которые могут покрывать уши, на макушке, а также сравнительно длинной челки позволяет стрижке выглядеть более объемной и иметь четкую, оригинальную и стильную форму.

Форма лица

Очень важным фактором является форма лица, поэтому здесь нужно сделать правильный выбор. Хорошая новость заключается в том, что длинная пикси является универсальной и подходит практически к любой форме. Например, для круглого лица рекомендуется выбрать удлиненную челку, которая ниспадает на лицо по диагонали (это несколько маскирует его ширину).

Для квадратной формы рекомендуется выбрать пикси со сравнительно длинными волосами на боковых зонах. Челку можно оставить асимметричной, но это необязательно (как вам больше нравится).

Для продолговатого лица рекомендуется выбрать стрижку с глубоким боковым пробором. Отличным решением будет слегка завить волосы, чтобы прибавить объема и визуально расширить лицо.

Для счастливых обладательниц овального и сердцевидного лица есть еще одна хорошая новость: вы можете выбирать любую форму, поскольку все они вам идеально подходят.

Тип волос

Очень важно подобрать правильную прическу по типу волос. Так, например, чрезмерно густые волосы рекомендуется проредить, чтобы не было слишком большого объема. Если у вас тонкие волосы, попросите своего мастера сделать многослойную стрижку. Это поможет добавить объема, которого так не хватает жидким волосам.

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Вьющиеся волосы требуют дополнительных стайлинговых средств, поскольку в противном случае эффект настоящего длинного пикси не будет просматриваться (будет отсутствовать характерная форма). Если волосы слегка волнистые, вам придется их распрямлять. Это потребует меньше времени, нежели для кудрей. Но тем не менее поработать с утюжком для лучшего эффекта вам придется.

Поддержание формы и укладка

Для того чтобы ваша прическа смотрелась стильно и эффектно, необходима коррекция через каждые 4-6 недель. В противном случае волосы отрастут, и форма будет потеряна. Чтобы красиво уложить прическу, вам не нужно быть профессионалом. Достаточно того, что вы помоете голову и высушите волосы удобным для вас способом. Можете предварительно нанести стайлинговое средство для лучшей фиксации.

Укладывать можно феном, плойкой, утюжком или просто слегка растрепать волосы для придания им свежего и здорового вида (кокетливая игривая прическа с растрепанными волосами, которая сегодня в тренде).

Цвет

Вы можете использовать любое окрашивание и любые техники. Можно предпочесть однотонное, а можно выбрать градиент или балаяж, которые сегодня находятся в тренде. Отличным выбором будет пепельный или розовый оттенок, карамель и шоколад. В любом случае прическа будет смотреться очень привлекательно и однозначно визуально сделает вас моложе.

Вместо заключения

Преимуществом длинной пикси является то, что такая стрижка универсальна (подойдет и на каждый день, и на праздник). Она практична, и укладка не занимает много времени. А главное – это то, что она однозначно молодит, поэтому смело останавливайте на ней свой выбор.