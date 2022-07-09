Трендовые прически для дам с удлиненной формой лица: варианты с челкой и без

Правильный выбор прически поможет вам подкорректировать форму лица. Рассмотрим несколько моделей для удлиненной формы, а также ознакомимся с полезными рекомендациями, как правильно носить и какие элементы использовать.

Советы по выбору стрижки

Уменьшить и округлить лицо можно при помощи челки, поскольку она покрывает лоб, и лицо смотрится менее удлиненным. Челка должна занимать приблизительно треть всей длины лица, этот размер является оптимальным.

Ширину и объем вы можете создать при помощи горизонтальных и диагональных линий (имеются в виду мелкие и крупные кудри). Старайтесь не выбирать прическу с удлинением к лицу, поскольку острые угли впереди подчеркивают утонченность и добавляют лицу длины.

Старайтесь избегать причесок с увеличением объема на макушке, а также высоких укладок. Откажитесь от конских хвостов, верхних пучков, кос вдоль лица и длинных укладок.

Цвет может работать в вашу пользу, поэтому отдайте предпочтение таким техникам, как омбре со светлыми кончиками. Можете также выбрать однотонное окрашивание или технику, предполагающую горизонтальные линии. Если вам нравится балаяж, избегайте продольных вертикальных линий. Блики должны быть размещены хаотично или располагаться опять-таки горизонтально.

Теперь рассмотрим несколько моделей, которые являются максимально подходящими для обладательниц удлиненного лица. Вы сможете выбрать себе ту, которая вам больше всего импонирует, или скомбинировать несколько вариантов в один, проявив фантазию.

Короткий боб с челкой-шторкой

Отличный выбор для обладательниц удлиненных лиц. Длина волос должна быть максимум до подбородка, а челку рекомендуется сделать приблизительно до бровей. Разделите ее прямым пробором или используйте боковой. В любом случае прическа будет смотреться стильно и модно.

Студентка полицейской академии Вьетнама рассказала, как ухаживает за кожей лица

Кожа гладкая и свежая: дермопланирование, или Зачем женщине нужно брить лицо

Редкий кадр: Викторя Исакова показала подросшую дочь от Юрия Мороза (новое фото)

Косой боб с боковой челкой

Здесь вы можете сделать небольшое удлинение к лицу, однако при условии многослойности, чтобы на боковых зонах был достаточный объем. Боковой пробор также скрывает чрезмерную удлиненность, если сделать челку многослойной или удлиненной от центра лба к бокам.

Многослойность с локонами

Отличный выбор для дам, которые мечтают изменить форму лица на более круглую. Выберите стрижку каре или боб (можно прямой с ровным нижним срезом), разделите волосы прямым пробором посередине или сделайте боковой пробор.

Завейте волосы при помощи инструментов или оставьте высыхать естественным способом после мытья, если они у вас вьются от природы. Объем по горизонтали сделает лицо более круглым.

Прямой боб

Это очень стильная и эффектная стрижка, которая будет оптимальной для удлиненного лица. Месторасположение пробора в данном случае не имеет значения, поэтому можете делать выбор по своему усмотрению. Если волосы очень тонкие, вы можете перед укладкой использовать стайлинговое средство, чтобы придать объема и сохранить форму на весь день эксплуатации прически.

Суперкороткая прическа с мелкими кудряшками

Если у вас от природы вьющиеся волосы (по типу африканских), сделайте короткую стрижку. Ее преимуществом является то, что она суперпрактичная, ведь для нее не требуется укладка, а смотрится она очень стильно. К тому же, визуально укорачивает лицо и удачно его корректирует под идеальную форму.

Вьющиеся локоны с центральным пробором

Очень стильно смотрится стрижка с волосами средней длины до плеч, локонами и прямым пробором посередине. Если вы являетесь счастливой обладательницей вьющихся от природы волос, укладка вам не понадобится (достаточно просто помыть голову и высушить волосы без расчесывания в процессе просушивания). Если у вас ровные волосы, завейте их по бокам при помощи бигуди или специальных приборов (плойки, утюжка и пр.).