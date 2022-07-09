 

Премьер Шри-Ланки подтвердил свой уход в отставку

09.07.2022, 16:22, Новости дня
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Премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе подтвердил в субботу, что покинет свой пост.

«Чтобы обеспечить продолжение работы правительства, а также безопасность граждан, я принимаю наилучшую рекомендацию партийных лидеров – уступить место всепартийному правительству. Чтобы облегчить это, я уйду в отставку с поста премьер-министра», – написал он в Twitter (запрещен в России), передает ТАСС.

Позже стало известно, что визит делегации правительства Шри-Ланки в Москву отложен из-за ситуации в стране, заявили МИД.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викремесингхе созвал экстренное заседание лидеров партий в связи с проходящими в столице протестами и захватом резиденции. В субботу протестующие захватили резиденцию, перелезая через забор. Позже участники акций протеста в Шри-Ланке против президента страны Готабаи Раджапаксы захватили резиденцию премьер-министра Temple Trees. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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