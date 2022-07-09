Психически нездоровый мужчина разбил плиты мемориала советским воинам в Псковской области
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В городе Остров в Псковской области психически ненормальный мужчина разбил три мемориальные плиты памятника воинам 146-й дивизии, павших в боях за освобождение населенного пункта, сообщил глава региона Михаил Ведерников.
«Акт вандализма в Острове: расколоты три мемориальные плиты на памятнике воинам 146-й дивизии, павшим в боях за освобождение города. Подозреваемый найден: он психически нездоров, состоит на учете в психоневрологическом диспансере», – написал Ведерников в своем Telegram-канале.
Губернатор пояснил, что проводятся разбирательства с подозреваемым.
Поврежденные плиты уже отправили на восстановление, их планируется починить до дня освобождения Острова.
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