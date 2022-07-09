В полиции Украины сообщили об аресте связанных с Россией активов

Власти Украины арестовали доли в предприятиях, права на которых якобы принадлежат российским собственника, сообщили в пресс-службе полиции.

Отмечается, что общая сумму арестованного составила 5,9 млрд гривен.

«Оперативники управления стратегических расследований Кировоградской области установили несколько предприятий, в которых от 25% до 98% уставного капитала владеют граждане Российской Федерации, – говорится в сообщении в Telegram-канале полиции, передает РИА «Новости».

В ведомстве указали, что возбуждено уголовное дело по статье УК Украины «Легализация доходов, полученных преступным путем».

Ранее сообщалось, что бюро экономической безопасности Украины инициировало арест имущества граждан РФ на сумму около 31 млрд гривен (1,04 млрд долларов).

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