Российские дипломаты возложили цветы к стихийному мемориалу премьер-министру Абэ

Представители посольства РФ в Японии возложили цветы к мемориалу, который появился в городе Нара, на месте нападения на бывшего премьер-министра Синдзо Абэ.

В своем заявлении посольство также выразило соболезнования семье и друзьям бывшего премьер-министра Японии, который был убит в результате нападения бывшего военного.

Останки премьер-министра Абэ были возвращены в Токио, где тысячи людей приветствовали бывшего премьер-министра под проливным дождем. Очередь из людей, пришедших выразить последние приветствия государственному деятелю, растянулась на сотни метров. На тротуарах были установлены специальные барьеры, чтобы регулировать поток людей. Последние похороны бывшего премьер-министра состоятся 12 июля.

Источник: rg.ru