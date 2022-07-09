 

Спикер парламента Шри-Ланки станет временным президентом

09.07.2022, 16:13, Разное
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Спикер парламента Шри-Ланки Махиндра Япа Абейвардене станет исполняющим обязанности президента страны после отставки бывшего президента Майтрипалы Сирисены, лидеры политических партий договорились о формировании общепартийного правительства после нескольких недель антиправительственных протестов.
В телевизионном обращении к нации премьер-министр Ранил Викрамасингхе объявил, что спикеру парламента страны было предложено занять пост исполняющего обязанности президента до проведения выборов.

Этот шаг произошел на фоне общенациональных протестов против правительства, возглавляемого оппозиционной Объединенной национальной партией (ОНП), которая утверждает, что нынешняя администрация не является демократической. На прошлой неделе лидер оппозиции Сарат Фонсека подал в отставку с поста лидера UNP, обвинив правительство в коррупции и бесхозяйственности. Правительство отрицает это. ПООН и основные тамильские националистические партии бойкотировали парламентскую сессию в понедельник, заявив, что они не доверяют правящей коалиции. Правительство обвинило их в попытке дестабилизировать обстановку в стране.

Источник: ria.ru



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