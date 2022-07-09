 

Посольство России в Шри-Ланке призвало россиян избегать мест массового скопления

09.07.2022, 16:13, Разное
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Посольство РФ в Шри-Ланке призвало своих граждан избегать посещения мест массовых собраний в стране в связи с текущей политической ситуацией.
В заявлении посольства отмечается, что россиянам следует избегать посещения мест массового скопления людей.

Согласно предыдущему сообщению, протестующие в Шри-Ланке захватили дом президента и вынудили его покинуть его.

Источник: russian.rt.com



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