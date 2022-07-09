Где денежки? – Личное мнение

В запрещённой и экстремистской соцсети сегодня праздник у Риты Дакоты. То ли муж, то просто мужик принёс ей зарплату.



Фото: Соцсети

Вот, что сообщает по этому поводу сама Дакота: «Федька скинул мне свою честно заработанную зарплату за первый месяц».

Ну, что, Ритон, принимай поздравления!

Денег хватило на коммуналку — уже неплохо. Всё лучше, чем ничего, главное тут — тенденция.

Хороший мужик, которого нужно брать, деньги несёт своей бабе. Тогда баба спокойна, уверена в завтрашнем дне и удовлетворена.

Я не знаю, чем занимается эта ваша Дакота (забыла), но зарплата мужа никогда не бывает лишней. И лучше, я вам скажу откровенно, чтобы деньгами распоряжалась женщина.

Именно мы знаем, куда, как и сколько спустить.

Согласны? Отдаёт ли мужик вам деньги? Или всё ещё не можете убедить его, что ему только лучше станет, если именно вы станете отвечать за семейный бюджет?

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