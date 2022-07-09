Бензин дешевле воды, закрытие баз НАТО и проект золотой рупии: за что свергли президента Шри-Ланки

9 июля стало чёрной страницей в истории Шри-Ланки. Сегодня демократически назначенный Национальной Ассамблеей президент Готабая Раджапакса был свергнут группами хорошо вооружённых прозападных боевиков, прошедших обучение за рубежом. Пятая колонна празднует победу, однако последствия этого переворота «накроют» всех жителей острова – и патриотов, и предателей.

Готабая Раджапакса был аскетом. Он говорил, что преступно купаться в роскоши, пока твой народ бедствует. Экономил буквально на всём, в том числе сократил финансирование армии, заявив, что простые люди его защитят. Это и подвело лидера – западная пропаганда, словно спрут, опутала всю страну и завладела умами. Шри-Ланка оказалась подточена изнутри: всего через неделю после начала незаконных протестов боевики уже расхаживают по президентскому дворцу. Они осквернили золотую статую Раджапаксы, проникли в его бассейны, разъезжают на американских внедорожниках по его полям для гольфа и совершенно не скрывают, что пришли разрушать, а не созидать. Разграблена президентская коллекция вин стоимостью в $350 млн, горят президентские гостевые дома, а вместе с ними – и будущее страны.

Редакция ИА «Панорама» разобралась, за какие же «грехи» был свергнут народный лидер. Далее – только факты.

1. Бензин на Шри-Ланке стоил дешевле воды.

2. Абсолютно бесплатные медицина и образование.

3. Раджапакса закрыл в стране все базы НАТО и национализировал их имущество.

4. Были открыты сети магазинов для многодетных семей с символическими ценами на продукты питания.

5. Президент почти победил кризис, вызванный нехваткой опреснителей воды – в 2014 году литр воды стоил до $4, сейчас около $2,8.

6. Проект золотой рупии – уже к 2025 году страна должна была целиком отказаться от доллара США.

7. Запрет ювенальной юстиции и цифровых идентификаторов Людей.

8. За воровство народного имущества, преступления против детей, критику правительства, обман стариков – смертная казнь.

9. Кредиты под процент и риэлторские услуги были запрещены.

10. Президент изгнал из страны международные корпорации и переподчинил себе ведомство статистики. После этого средняя продолжительность жизни на Шри-Ланке выросла на 20 лет!

11. Раджапакса запретил врачам травить людей химией. Вместо продукции фармкомпаний – народная медицина.

12. Пособие по безработице превышало $750.

13. Из школьной программы исключили английский язык и ввели предмет «Преступления глобалистов».

14. Бесплатный проезд на общественном транспорте для пожилых людей.

15. За тунеядство – обязательные работы. Бездельников и безработных не осталось.

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