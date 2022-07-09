С отложным воротником или длинными рукавами. Какие платья в тренде в 2022 году

Платье — одна из базовых вещей женского гардероба. На рынке представлено так много данных изделий разных фасонов, что возникают сложности с выбором. Чтобы не ошибиться, примите к сведению актуальные тренды на текущий год.

С длинными рукавами

В моде — платья с рукавами-фонариками, с рюшами и оборками. На прохладную погоду подойдет платье миди с длинными рукавами. Оно может быть свободного кроя.

С отложным воротником

Не стоит думать, что этот элемент декора уместен только для нарядов школьниц. И взрослые девушки, и женщины также могут смело надевать платья с отложным воротником.

Розовое

Если говорить об актуальных цветах, то можно выделить мятный и розовый (лучше, если он будет насыщенным). Мятный лучше использовать при подборе брюк, например. А вот розовое платье станет эффектным нарядом на лето.

Приветствуется также принт. Кстати, чем кокетливее и забавнее он будет, тем лучше.

Например, узор в горошек. Это касается создания летних непринужденных образов, формальность в которых не предполагается.

Черное

Приверженцы классики могут выдохнуть с облегчением: их любимое черное платье не утратило своей актуальности. Напротив, выбор стал больше. Теперь необязательно надевать укороченные модели: можно брать миди и макси.

Вязаное

Вязаное из шерстяных ниток платье поможет согреться в холодную погоду. Летом же нужно отдавать предпочтение изделиям, связанным крючком. В таких платьях можно смело отправляться на пляж. Они отлично сочетаются с купальниками из-за крупной вязки.

Белое

В этом году вновь вошла в моду эстетика инди-стиля и бохо. Это означает, что для создания эффектного образа достаточно белоснежного платья из легкой вентилируемой ткани. Благодаря этому изделию можно создать воздушный и романтичный лук. Кроме того, в наряде из натуральной ткани вы будете чувствовать себя комфортно даже в жаркую погоду.

Из денима

Джинсовое платье – прекрасный наряд для повседневной носки. Отдавайте предпочтение длине миди.