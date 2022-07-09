Блузки на лето-2022 для тех, кто не хочет открывать руки: самые свежие модели сезона

Далеко не многие женщины решаются обнажать летом руки, так как считают, что эта часть тела у них не самая привлекательная и ее не стоит демонстрировать. В таком случае можно подобрать для себя стильную и красивую блузку. В этом сезоне представлено множество различных моделей на выбор: с принтами, вышивкой, объемными рукавами, с вырезами и т. д.

Как спрятать руки

Стоит выбирать одежду с рукавами три четверти. Они помогут прикрыть самую широкую часть руки, но при этом оставят видимой самую тонкую часть.

Также можно выбрать для себя рубашки, топы или футболки со структурированными плечами. Чем шире плечо, тем стройнее будет выглядеть рука.

Еще одним хорошим вариантом станут блузы с длинными рукавами. Чем шире манжеты, тем уже будут казаться руки. Отличным решением станут полупрозрачные рукава, особенно темных тонов.

Однако лучше всего не маскировать то, что не нравится, а, наоборот, выделить самую лучшую часть тела и продемонстрировать ее. Это отвлечет внимание от рук.

Вот несколько отличных вариантов блуз, которые хорошо подойдут для лета и которые сейчас в моде.

Льняная блуза с длинными рукавами

Эффектно смотрится этот наряд черного цвета с открытыми плечами. Это универсальная одежда, которую можно легко сочетать практически со всем, с чем угодно.

Блуза в стиле бохо

Интересно смотрится наряд с принтом в теплых тонах и этнической вышивкой пайетками на манжетах. Это идеальный вариант для всех поклонников стиля бохо.

Блуза с цветочным принтом

Если нравятся цветочные узоры, то такой наряд станет идеальным вариантом для вас.

Это универсальная одежда, которая хорошо подойдет для повседневной носки благодаря простому покрою.

Блуза с принтом

Еще одним стильным и красивым нарядом будет блуза с принтом в сиреневом цвете. Смотрится она очень красиво благодаря коротким приспущенным рукавам и эластичной отделке с оборками.

Деревенская рубашка

Это еще один базовый предмет гардероба, который должен быть у каждой модницы. Рубашка с длинными рукавами отлично впишется в простой и непринужденный стиль.

Блуза с баской

Блуза с пышными рукавами является просто идеальным вариантом, чтобы спрятать руки.

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Красивый розовый наряд с квадратным вырезом спереди и рюшами по низу поможет сделать образ привлекательным и романтическим.

Блуза с вышивкой на рукавах

Очень красиво и необычно смотрится этот наряд. Если хотите выглядеть просто восхитительно, стоит выбрать блузу с пышными рукавами и вышитыми цветами.

Атласная блуза

Это идеальный вариант для лета. Эта блуза выполнена из легкой струящейся ткани с V-образным вырезом и длинными рукавами, она идеально впишется в совершенно любой создаваемый образ.

Блуза с бахромой

Поклонницы стиля бохо просто не смогут устоять перед этим нарядом.

Верхняя часть блузы украшена прозрачным кружевом, а рукава и нижняя часть дополнены бахромой.

Блуза с тропическими принтами

Это красивый и стильный наряд с длинными рукавами и регулируемой талией. Оригинально смотрится тропический принт с яркой растительностью и попугаями.