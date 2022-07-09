 

Глава минобороны Британии Уоллес решил не участвовать в борьбе за пост премьера

09.07.2022, 15:00, Новости дня
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Глава британского минобороны Бен Уоллес, которого считали одним из претендентов на кресло премьера страны, сообщил об отказе от борьбы за эту должность.

«После внимательного изучения [ситуации] и обсуждения с коллегами и семьей я принял решение не вступать в борьбу за пост лидера Консервативной партии. Я премного благодарен всем коллегам в парламенте, которые выразили мне свою поддержку», – сообщил Уоллес, передает ТАСС.

Он признался, что для него это было непростое решение, но политик решил сфокусироваться на текущей работе по «обеспечению безопасности» Британии.

Ранее о желании побороться за пост премьера и главы Консервативной партии объявил бывший министр финансов Британии Риши Сунак.

Официально о желании бороться за пост премьера заявляла генпрокурор Англии и Уэльса Сью-Эллен Брейвермен. Ее соперниками могут стать экс-глава МИД Лиз Трасс, экс-министр финансов Надим Захави, бывший глава Минфина Риши Сунак и экс-глава Минздрава Саджид Джавид. Уоллес также считался претендентом на пост премьера.

Премьер Британии Борис Джонсон согласился уйти в отставку с поста главы правящей в стране Консервативной партии и правительства. Он будет выполнять обязанности премьер-министра, пока не будет выбран новый.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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