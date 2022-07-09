В ЛНР назвали место проведения военных трибуналов

Военные трибуналы по преступлениям украинских войск могут пройти на освобожденных территориях в Донбассе, сообщила помощник главы ЛНР Анна Сорока.

Ранее в МВД ЛНР сообщили о гибели 50 человек, сгоревших заживо при пожаре, возникшем в интернате для престарелых и инвалидов, который захватили украинские силовики.

«Все материалы – они координируются, обобщаются и будут направляться в трибунал. Я думаю, что один из таких трибуналов будет проходить на территории города Рубежное и в Кременной. Именно этот факт будет рассматриваться с особым вниманием», – сказала Сорока, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что найденные в Северодонецке и Лисичанске документы, свидетельствующие о присутствии иностранцев в украинской армии, станут свидетельствами на будущем трибунале.

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