 

Белый дом исправил цитату Байдена с подсказкой с телесуфлера

09.07.2022, 15:00, Новости дня
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Администрация Белого дома опубликовала измененную стенограмму выступления президента США Джо Байдена, где он якобы не озвучивал подсказку с телесуфлера.

Белый дом выложил измененную стенограмму выступления президента США Джо Байдена, где он якобы не произносил техническую подсказку с суфлера.

В опубликованной на сайте Белого дома стенограмме вместо озвученной Байденом фразы «повторить строчку» указано «позвольте мне повторить строчку», на это обратила внимание «Газета.Ru».

Такую же версию указала в Twitter помощница пресс-секретаря Белого дома Эмили Симонс.

Напомним, президент США, выступая по телевидению, повторил подсказку «Конец цитаты. Повторите строчку», выданную ему телесуфлером. После этого он заблудился в штаб-квартире ЦРУ.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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