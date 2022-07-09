Белый дом исправил цитату Байдена с подсказкой с телесуфлера

Администрация Белого дома опубликовала измененную стенограмму выступления президента США Джо Байдена, где он якобы не озвучивал подсказку с телесуфлера.

Белый дом выложил измененную стенограмму выступления президента США Джо Байдена, где он якобы не произносил техническую подсказку с суфлера.

В опубликованной на сайте Белого дома стенограмме вместо озвученной Байденом фразы «повторить строчку» указано «позвольте мне повторить строчку», на это обратила внимание «Газета.Ru».

Такую же версию указала в Twitter помощница пресс-секретаря Белого дома Эмили Симонс.

Напомним, президент США, выступая по телевидению, повторил подсказку «Конец цитаты. Повторите строчку», выданную ему телесуфлером. После этого он заблудился в штаб-квартире ЦРУ.

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