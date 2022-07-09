Джин Эль-Дин сказал, что в этом году паломничество прошло без происшествий

Муфтий Равиль Гайнотдин, глава Федеральной службы духовности мусульман РФ (ДУМ РФ), заявил, что паломничество российских мусульман в Саудовскую Аравию прошло без инцидентов.

“Паломничество 2022 года прошло без происшествий как для россиян, так и для паломников из других стран”, – сказал Гинотдин на официальной лекции в одной из московских мечетей.

По его словам, более миллиона мусульман со всего мира совершают паломничество в Мекку и Медину.

Среди них 12 000 верующих из России. Наша команда состоит из мусульман Донецкой Народной Республики (ДНР). Это наши братья, и мы будем оказывать им необходимую поддержку, в том числе в вопросах паломничества”, – сказал глава Соборной федерации РФ.

Источник: ria.ru