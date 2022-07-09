Мнение: Тоска в загранке

Нашел дивную статью в ФБ – для тех, кто мается без Шенгена:

“Когда дочь химика Менделеева отправлялась со своим мужем, Александром Блоком, в Париж, она и не подозревала, что в путешествии Блок окажется таким занудным нытиком. С утра до ночи они гуляли, ездили в маленькие городки, купались в океане, жили в старинных домах, и поначалу всё у них шло хорошо, но вскоре Блока как подменили: изо дня в день он только и делал, что ныл и писал мамочке, как всё вокруг фигово и какая Франция убогая страна: “Неотъемлемое качество французов (а бретонцев, кажется, по преимуществу) – невылазная грязь, говоря кратко, человек сколько-нибудь брезгливый не согласится поселиться во Франции”.

Как назло, именно тогда из Лувра украли Джоконду. Блок немного посокрушался, как ему не повезло, но в музей всё-таки сходил. Резюме: “Потёртые диваны, грязные полы и тусклые тёмные стены… Печальный, заброшенный Лувр – место для того, чтобы приходить плакать и размышлять о том, что бюджет морского и военного министерства растёт каждый год, а бюджет Лувра остаётся прежним уже 60 лет”.

Потом Блоку не понравился Брюссель, потом – Брюгге, потом – Амстердам, пока в конце концов его жене, Любови Дмитриевне, не разонравился сам Блок, и она не вернулась в Питер. К сожалению, через пару лет после этой поездки здоровье Блока ухудшилось, и врачи вновь посоветовали ему отдохнуть за границей. Далее без комментариев.

Франция: “Глаза устали смотреть на уродливых мужчин и женщин. В ресторациях подают всякие отбросы с перцем. Да и вообще надо сказать, что мне очень надоела Франция и хочется вернуться в культурную страну – Россию, где меньше блох, почти нет француженок, есть кушанья (хлеб и говядина), питье (чай и вода); кровати (не 15 аршин ширины), умывальники (здесь тазы, из которых никогда нельзя вылить всей воды, вся грязь остается на дне); кроме того – на поганом ведре ещё покрышка – и для издевательства над тем, кто хотел бы умыться, это ведро горничные задвигают далеко под стол; чтобы достать его, приходится долго шарить под столом; наконец, ведро выдвигается, покрышка скатывается, и все блохи, которые были утоплены в ведре накануне, выскакивают назад и начинают кусаться”.

В Версале: “Всё, начиная с пропорций, мне отвратительно в XVIII веке, потому Версаль мне показался даже ещё более уродливым, чем Царское Село. Возвращались мы через Булонский лес, который весь вытоптан”.

И ещё пара слов о Брюгге (из прошлой поездки): “Брюгге, из которого Роденбах и туристы сделали “северную Венецию”, довольно отчаянная мурья. Лодочник полтора часа таскал меня по каналам. Действительно – каналы, лебеди, средневековое старье, какие-то тысячелетние подсолнухи и бузины по берегам. Повёртывая обратно: “А теперь новый вид, не правда ли?”. Но ничего особенно нового: другая бузина, другой подсолнух и другая собака облаивает лодку с берега…”.

Ну, не знаю. Мне Париж не показался таким уж ужасным. Все-таки Блок – действительно придира.