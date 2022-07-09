«Лучше звоните Пашаеву» – Фонд кино выпустит оригинальный российский сериал о криминальном адвокате

Министерство культуры совместно с Фондом Кино анонсировали выход сериала об адвокате из Астрахани, который проходит путь от юриста на государственной зарплате до адвоката криминального мира.

Главный герой произведения – российский юрист, образ которого напоминает знаменитого Эльмана Пашаева. Согласно сюжету, он преодолевает трудности и бюрократические преграды благодаря хитрости и настойчивости.

Съёмки сериала начались в марте этого года после ухода с рынка иностранных стриминговых сервисов. Постановщик Вениамин Гилёв, известный по еще одному российскому сериалу «Ломая кровать», назвал проект амбициозным, а сотрудничество с Фондом кино — шансом всей жизни.

Премьера состоится 4 сентября на НТВ. «Лучше звоните Пашаеву» состоит из десяти серий, на съемки которых из бюджета Минкульта изначально выделили 200 миллионов рублей, но из-за возможного дефицита средств у ведомства финансирование переложили на Пенсионный фонд.

– Знаете, так даже лучше, что изменили спонсора. Эльман Пашаев – такой человек, что не побрезговал бы и деньгами пенсионеров, — прокомментировал режиссер.

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