Мнение: Страны Запада становятся изгоями

На встрече G20 устроили приветственный приём для министров иностранных дел. Наш Лавров, разумеется, пришёл. Тогда министры стран G7 (США и прихвостни) демонстративно проигнорировали мероприятие. Итог довольно нагляден — Россия и 12 нормальных стран сидят за общим столом и обедают, а семёрка обиженных дуется тем временем в своём уголке (ссылка).

«Весь мир», про который пишут западные СМИ, это всего лишь США со своими вассалами, примерно 10-15% от населения планеты, смотря как считать. Остальные 85-90% или поддерживают Россию, или настроены нейтрально. Так как мы все в одной лодке — в феврале США напали на Россию, а завтра могут напасть на Китай или ещё на кого-нибудь.

Своё поражение признают и на Западе. Вот что пишет немецкий журнал Фокус (ссылка):

…между тем стало ясно: изоляция провалилась. Министр иностранных дел России Лавров не был осужден своим индонезийским коллегой, который возглавлял заседание. Его заявление оставалось двусмысленным: обеспечение мира — это «наша» ответственность. Наша?

Очевидно, что в кругу стран G-20 даже нет единого мнения о том, кто является агрессором…

Западная пропаганда пытается продвигать два лозунга:

1. Большая Россия вероломно напала на маленькую мирную Украину.

2. Весь мир против русских, сейчас дружно раздавим русскую гадину.

Несложно заметить тут противоречие. Если весь мир против России, так значит Украина не является маленькой и слабой, сила на её стороне. А если Украина маленькая и слабая, так значит никакого «всего мира» нет, всем на судьбу Украины наплевать.

На самом деле, реальность примерно посередине. Россия защищается от нападения коллективного Запада, то есть от США и от их прихвостней. Украина является колонией США, оккупированной территорией — чем-то вроде Вишистской Франции, если угодно. Говорить, что Россия воюет с Украиной, технически неправильно, так как реальная независимая Украина — это ЛДНР, а ЛДНР на нашей стороне. При этом весь мир (большая часть планеты) в войне России с Западом не участвует, но поддерживает Россию. Когда страны Запада называют себя «всем миром», они выдают желаемое за действительное. Американский мир закончился — США больше не могут приказывать Китаю, Индии, Индонезии и так далее.

Процитирую фрагмент из недавнего выступления нашего президента (ссылка):

Так называемый коллективный Запад во главе с США на протяжении десятилетий ведёт себя в отношении России исключительно агрессивно. Наши предложения о создании системы равной безопасности в Европе отвергнуты. Инициативы о совместной работе по проблеме противоракетной обороны отклонены. Предупреждения о неприемлемости расширения НАТО, особенно за счёт бывших республик Советского Союза, проигнорированы. Даже сама идея о возможной интеграции России в этот самый Североатлантический альянс на этапе наших, как тогда казалось, безоблачных отношений с НАТО, судя по всему, показалась его членам абсурдной.

А почему? Да потому что такая страна, как Россия, просто не нужна им – вот почему. Именно поэтому поддерживали терроризм, сепаратизм в России, внутренние деструктивные силы и «пятую колонну» в нашей стране. Все они получали и получают до сих пор безусловную поддержку со стороны этого самого коллективного Запада.

Нам говорят, мы слышим сегодня, что мы начали войну на Донбассе, на Украине. Нет, её развязал этот самый коллективный Запад, организовав и поддержав на Украине антиконституционный вооружённый переворот в 2014 году, а затем поощряя и оправдывая геноцид в отношении людей на Донбассе. Этот самый коллективный Запад и есть прямой зачинщик, виновник того, что сегодня происходит.

Если этот самый Запад хотел спровоцировать конфликт, для того чтобы перейти к новому этапу борьбы с Россией, к новому этапу сдерживания нашей страны, то можно сказать, что это в известной степени удалось. И война развязана, и санкции введены. В нормальных условиях, наверное, трудно было бы это и сделать.

Но на что хотел бы обратить внимание? Они должны были бы понять, что уже проиграли с самого начала нашей специальной военной операции, потому что её начало означает и начало кардинального слома миропорядка по-американски.

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Повторю, даже в странах – пока ещё сателлитах США нарастает понимание того, что слепое повиновение их правящих элит сюзерену, как правило, не соответствует их национальным интересам, а чаще всего просто кардинально противоречит им. С ростом этих настроений в обществе в конце концов все вынуждены будут считаться.

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Сегодня мы слышим, что нас хотят победить на поле боя. Ну что здесь скажешь? Пусть попробуют. Мы уже много слышали, что Запад хочет воевать с нами «до последнего украинца». Это трагедия для украинского народа, но, похоже, всё к этому и идёт. Но все должны знать, что мы-то по большому счёту всерьёз пока ещё ничего и не начинали.

При этом мы не отказываемся и от мирных переговоров, но те, кто отказывается, должны знать, что чем дальше, тем сложнее им будет с нами договариваться.

У Павла Шипилина в посте есть хорошая карта — европейские члены НАТО, принятые в альянс после 1997 года. Там 14 стран, вся Восточная Европа фактически, при этом Швеция и Финляндия ещё не учтены (ссылка).

Разумеется, нас это не устраивает, США должны откатиться назад. Требования России остаются прежними — Польша, Словакия, Румыния, Албания и так далее должны быть исключены из НАТО и стать нейтральными. Но США пока что продолжают витать в мире фантазий, предполагая, будто они всё ещё правят миром, как в удачные для них девяностые годы.

Это значит, что конфликт России и США несколько затянется. Что же, как верно заметил Владимир Владимирович, «мы по большому счёту всерьёз пока ещё ничего и не начинали».