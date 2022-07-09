Заколка-банан из 80-х снова в тренде: как сделать с ней прическу, которая будет актуальна сегодня

Заколка-банан является не просто оригинальным декоративным украшением, с ее помощью можно создать множество стильных и креативных причесок. Именно поэтому банан снова вернулся в моду. Поговорим о том, какие бывают аксессуары, как их переделать в более удобную и красивую заколку, а также научимся их использовать для создания эффектной укладки.

Разновидности

Если говорить об особенностях заколки, то изделие имеет вогнутую форму, состоит из двух частей (обычно в качестве материала используют пластик), соединяющихся между собой защелкой. На каждой из частей расположены зубцы, помогающие фиксировать и удерживать волосы.

Существуют разные виды заколок-бананов. Самыми простыми являются пластиковые лопасти, с застежкой сверху. Есть также бананы, покрытые бархатом, оснащенные жемчугом, стеклярусом, с декоративным покрытием, имитирующим мрамор или цветочный принт ткани. Их часто прикрепляют к бантам, заколки могут иметь не только форму банана, но и быть круглыми и овальными.

Преимущества заколки-банана

Их огромное множество. И первыми по праву считаются красота и изысканность. Любая прическа будет однозначно украшена таким красивым декоративным изделием, что позволит ей выглядеть более аккуратно и привлекательно.

Заколки-бананы, как уже было сказано, представлены в ассортименте в любых формах и расцветках, а также размерах. Именно это дает возможность не только подобрать украшение под свой наряд, но и использовать его не для всех волос, а для отдельной пряди, что превратит обычные распущенные волосы в нарядную прическу.

Заколки-бананы обычно не очень дорого стоят, но почти все отличаются оригинальным дизайном. Поэтому такая заколка будет всем по карману.

Рассмотрим прически, которые можно сделать с помощью этого чудо-зажима.

Конский хвост

Расчешите волосы по направлению их роста и соберите вместе чуть ниже макушки. Раскройте банан и охватите им хвост из волос с обеих сторон. Фиксатор заколки должен находиться сверху. Для придания большего объема можно сделать предварительный прикорневой начес. Если хотите, чтобы пышнее стал сам хвостик, также предварительно завейте его плойкой или бигуди.

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Оригинальная копна вьющихся волос

Эта прическа выглядит очень нарядно и креативно, и если хотите создать такую красоту, предварительно завейте все волосы мелкими кудряшками. Вы можете сделать это при помощи заплетенных из влажных волос косичек, которые потом расплетаются и образуют привлекательные спиральки. Можно отделять по пряди и завивать каждую плойкой или использовать бигуди.

Когда кудрявая прическа будет готова, поднимите все волосы вверх. Затылочную часть прочешите и чуть ниже макушки прикрепите заколку-банан в горизонтальном положении. Если у вас много волос, и одна заколка не может их удержать, по такому же принципу прикрепите еще пару по бокам.

Средний хвостик

Очень легкая и выполняемая практически за секунды прическа, также не теряющая своей актуальности и популярности в течение десятилетий. Расчешите волосы и соберите их в хвост (без фиксации) на затылочной части. Закрепите бананом в вертикальном положении. Прическа смотрится очень женственно, естественно и элегантно.

Низкий хвост

По принципу конского и среднего хвоста можно сделать низкий хвостик. Преимущество прически и плюс в сторону заколки-банана состоит в том, что такую укладку можно делать на волосах любой длины (кроме ультра-коротких). Там, где нельзя будет зафиксировать волосы резинкой, можно их соединить бананом.

Мальвинка

Даже любимую всеми мальвинку можно также сделать при помощи банана. Достаточно отделить горизонтальным пробором верхнюю часть волос и закрепить ее оригинальной и вернувшейся к нам из прошлого века заколкой (банан можно расположить как вертикально, так и горизонтально).