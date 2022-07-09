Трендовые челки 2022: что в моде, как выбрать свой вариант под тип лица и волос

Челки нынче в тренде, поэтому будет очень правильным решением выбрать себе прическу именно с этим оригинальным элементом. Поговорим о том, какую форму рекомендуется выбирать под каждый тип лица так, чтобы это выглядело красиво, подчеркивало красоту всех его черт и корректировало форму.

Прямая

Имеется в виду челка, которая доходит до бровей, заканчивается чуть выше их либо срез находится на уровне глаз (здесь важно, чтобы челка не мешала). Замечательная идея для обладательниц удлиненных лиц. А также женщин постарше, которые мечтают немного прикрыть лоб.

Волосы могут быть любой длины, прямая челка гармонично сочетается с разными вариантами.

Боковая

Отличный выбор для обладательниц круглого лица, также она подойдет дамам с лицами квадратной и сердцевидной формы. Боковая челка всегда выглядит очень стильно и привлекательно и однозначно молодит, поэтому также рекомендуется женщинам в возрасте. Но и молодые девушки будут с ней чувствовать себя вполне комфортно, ведь такая челка добавляет женственности, игривости и шарма.

Челка-шторка

Эта модель челки была на пике популярности в семидесятых годах прошлого века, однако сегодня она снова в тренде, поскольку смотрится просто великолепно. Выберите место для пробора (посередине или сбоку), нужную вам длину (как до уровня глаз, так и практически до шеи) и форму (можно завить на внешнюю сторону). Все эти варианты будут замечательно смотреться на лице круглой и квадратной формы. Такая челка также молодит, поэтому любима многими знаменитостями.

Рваная

Это очень дерзкая и креативная форма челки, на которую могут решиться только самые смелые и экстравагантные представительницы прекрасного пола. Вы можете выбрать разную длину (но не ниже бровей, поскольку она потеряет свою концепцию), все зависит от вашего вкуса и основной прически, ведь челка является хоть и важным, но все-таки дополнительным ее элементом. Такое решение будет правильным и для обладательниц удлиненных лиц.

Дугообразная

Очень оригинальная форма, которая делает прическу аккуратной и стильной. Правда, она подходит исключительно для прямых волос, а не для пышных кудрей. Уложить ее очень просто, достаточно направить струю на круглую щетку (брашинг), перемещающийся вверх, а затем оттягивающий волосы вниз. Такая челка подойдет круглолицым девушкам и дамам с лицами квадратной формы. Неплохо дугообразная челка смотрится на сердцевидном лице.

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Асимметричная

Это также очень креативная форма, которая помогает корректировать форму лица. Она подходит для девушек с крупными лицами (пухленькими щечками), а также для лиц, имеющих форму круга, квадрата и сердца. Такая челка всегда выглядит выигрышно, поскольку она автоматически привлекает к себе внимание и отвлекает его того, что необходимо спрятать, например, двойного подбородка.

Тонкая

Она состоит из жиденьких прядей и является чисто символической. Несколько тоненьких прядей не просто не испортят, а улучшат внешний вид прически и подойдут практически к любой форме лица. Преимуществом является то, что такая челка не требует длительной укладки и будет смотреться потрясающе даже после простого просушивания.

Длинная

Такая челка также смотрится очень привлекательно, но подходит далеко не всем. Например, обладательницам удлиненного лица такую форму выбирать не рекомендуется, поскольку им стоит избегать всех вертикальных линий. Разумным решением станет укладка длинной челки по типу челки-занавеса, для чего ее нужно разделить прямым или боковым пробором. Сам по себе этот элемент не является автономным, в основном челка соединяется с основными волосами.

Кудрявая

Челка-кудряшка очень гармонично сочетается с основной кудрявой прической. Она подходит всем формам лица, поскольку кудри можно расположить в любом направлении. Практична, не требует длительной укладки.