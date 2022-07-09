 

ЕС не стал требовать от Молдавии присоединения к санкциям против России

09.07.2022, 13:35, Новости дня
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Евросоюз не требует от Молдавии присоединения к санкциям, но считает важным развитие республики в этом направлении, сообщил глава делегации ЕС в Кишиневе Янис Мажейкс.

«Четкого требования нет, но мы будем рады видеть, что Молдавия сможет присоединяться к тем или иным санкциям. Госпожа президент упоминала, что, к примеру, в сфере финансов эти санкции соблюдаются», – сообщил Мажейкс в эфире телеканала Rlive, передает РИА «Новости».

По его словам, от стран-кандидатов ожидают, что они будут постепенно приближать свою внешнюю политику к общей внешней политике ЕС.

«Мы понимаем и то, что у Молдавии есть свои специфические ситуации и не всегда было возможно присоединяться к тем или иным шагам. С другой стороны, думаю, будет важно, как Молдова будет развиваться и в этом направлении», – добавил Мажейкс.

При этом спикер молдавского парламента Игорь Гросу ранее заявлял, что статус кандидата на вступление в ЕС и «европейские стремления» обязывают Молдавию поддерживать антироссийские санкции.

Напомним, 23 июня Молдавии предоставили статус кандидата на вступление в Евросоюз.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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