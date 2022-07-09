 

Угрозы российским дипломатам и туристам на Шри-Ланке нет

09.07.2022, 13:35, Новости дня
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Находящимся на отдыхе в Шри-Ланке российским туристам, а также сотрудникам посольства РФ ничто не угрожает, об их эвакуации речи не идет, заявили в диппредставительстве РФ в Коломбо.

«Угрозы безопасности сотрудникам посольства и российским туристам, находящимся в Шри-Ланке, как и другим иностранцам, нет. Вопрос о возможной эвакуации граждан РФ не стоит. Беспорядки происходят в столице страны Коломбо, тогда как обстановка на побережье островного государства, где расположены курорты и туристические центры, остается спокойной», – говорится в сообщении, передает ТАСС.

Напомним, сейчас Шри-Ланка переживает худший экономический кризис с момента обретения независимости в 1948 году, который привел к социально-политической напряженности.

Ранее несколько депутатов парламента Шри-Ланки направили действующему президенту Готабае Раджапаксе обращение с требованием покинуть свой пост. В субботу стало известно, что протестующие вышли на улицы, окружили резиденцию и захватили ее, в том числе занять ее главное здание и секретариат. Президента в ней не было. По данным медиков, в акциях протеста пострадали более 30 человек, в том числе сотрудники полиции. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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