 

Министром образования Британии стала показавшая средний палец толпе сторонница Джонсона

09.07.2022, 13:35, Новости дня
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Новым министром образования Британии назначена Андреа Дженкинс – сторонница ушедшего в отставку с поста премьер-министра Бориса Джонсона, отметившаяся тем, что показала средний палец протестующим возле правительственной резиденции.

Ее кандидатуру утвердил британский парламент, информирует «Рен-ТВ».

При этом большинство пользователей социальных сетей не оценило поступок нового главы образовательного ведомства.

«Член парламента Андреа Дженкинс, которая показывает средний палец толпе, может учить их детей/внуков?» – написал один из пользователей Twitter.

На назначение Дженкинс в своем Telegram-канале отреагировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Потому что «британское образование» – это уже давно мем», – написала она.

Напомним, Джонсон согласился уйти в отставку с поста главы правящей в стране Консервативной партии и правительства. Он будет выполнять обязанности премьер-министра, пока не будет выбран новый. Замену Джонсону выберут к сентябрю.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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