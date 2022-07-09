Министром образования Британии стала показавшая средний палец толпе сторонница Джонсона
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Новым министром образования Британии назначена Андреа Дженкинс – сторонница ушедшего в отставку с поста премьер-министра Бориса Джонсона, отметившаяся тем, что показала средний палец протестующим возле правительственной резиденции.
Ее кандидатуру утвердил британский парламент, информирует «Рен-ТВ».
При этом большинство пользователей социальных сетей не оценило поступок нового главы образовательного ведомства.
«Член парламента Андреа Дженкинс, которая показывает средний палец толпе, может учить их детей/внуков?» – написал один из пользователей Twitter.
На назначение Дженкинс в своем Telegram-канале отреагировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Потому что «британское образование» – это уже давно мем», – написала она.
Напомним, Джонсон согласился уйти в отставку с поста главы правящей в стране Консервативной партии и правительства. Он будет выполнять обязанности премьер-министра, пока не будет выбран новый. Замену Джонсону выберут к сентябрю.
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