Штормовое предупреждение объявлено в Краснодарском крае

Пресс-служба МЧС РФ по Краснодарскому краю сообщила, что в ближайшие три дня на Кубани возможны дожди, ветер до 22 метров в секунду и циклоны.

“По данным ЦГМС Краснодарского филиала ФГБУ “УГМС по Северному Кавказу”: в период с 11:00 до 13:00 09.07.2022 и в конце 09.07.2022, а также 10.07. и 11.07.2022 погодные явления носили комплексный метеопрогноз: сильный или очень сильный дождь, сопровождающийся грозой, градом и сильным ветром в пределах от 20 до 22 м/с.

Следует отметить, что циклоны могут образовываться в море в районе от Анапы до Магри.

Источник: ria.ru