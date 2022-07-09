Европа призывает заблокировать социальные сети США

Ирландская комиссия по защите данных (DPC) приказала европейским регуляторам заблокировать социальные сети в США. Группа постановила, что компания Meta (запрещенная в России) не имеет права передавать данные европейских пользователей в США. Если другие европейские регуляторы согласятся с такой формулировкой, Facebook и Instagram(признанные в РФ экстремистскими) , которые в РФ считаются экстремистскими, могут быть заблокированы в Европе уже этим летом, пишет The Independent.

Также сообщается, что европейские органы по защите данных рассмотрят апелляцию DPC в течение месяца.

Все это – результат многолетней юридической борьбы между сторонниками конфиденциальности данных и американской компанией Meta. В 2020 году Европейский суд окончательно признал недействительным соглашение о передаче данных между ЕС и США под названием “Щит конфиденциальности”.

В заявлении, направленном в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, Meta “встревожена” тем, что без новой трансатлантической системы передачи данных она будет вынуждена прекратить предоставление услуг Facebook, Instagram(признанные в РФ экстремистскими) и других сервисов в Европе.

Источник: rg.ru