 

В США рассказали об опасной тенденции для Байдена

09.07.2022, 13:30, Разное
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Демократы США взяли новый курс: отойти от президента Джо Байдена и тихо “слинять”, сказал ведущий Fox News Стюарт Варни.
Он напоминает, что до выборов в Конгресс осталось четыре месяца и что рекордный результат президента в 36% серьезно осложняет ситуацию для его партии. По этой причине многие демократы решили отделиться от Байдена, чтобы не пострадать.

Варни, например, указывает на ситуацию в Огайо, где президент недавно выступал: ни Тим Райан, местный кандидат в сенат, ни Нэн Уэйли, кандидат в губернаторы, не пришли. По словам пресс-секретаря, эти двое, должно быть, решили, что поддержка американского лидера в нынешних обстоятельствах только разрушит их шансы на успех. Кроме того, Варни сослался на сайт CNN, который он назвал “бастионом поддержки Байдена”. Несмотря на свою репутацию, даже там они жаловались, что в стране нет смелого лидера. В тот день газета New York Times сообщила, что многие демократы планируют “отказаться” от сети действующего президента к 2024 году. Сам телеведущий предположил, что это может произойти раньше. Короче говоря, он ожидает, что демократы проиграют ноябрьские выборы, а вскоре после этого он обвинит во всем Байдена и “свалит вину на него”.

Промежуточные выборы в Конгресс США назначены на ноябрь 2022 года. Все члены Палаты представителей и некоторые члены Сената будут избираться. Следующие президентские выборы в США запланированы на 2024 год.

Источник: ria.ru



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