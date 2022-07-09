 

Мнение: Без права на слово

09.07.2022, 13:05, Разное
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Из ФБ, самое лаконичное изложение беспримерной дикости:

“В Москве вынесли первый приговор с реальным сроком по делу о «фейках» про войну в Украине. По версии следствия, 60-летний муниципальный депутат Красносельского района Алексей Горинов дискредитировал российскую армию во время пятиминутного спора о конкурсе детских рисунков: на совете депутатов он сказал, что о его проведении не может идти речи, пока на войне гибнут дети. За это высказывание судья Мещанского суда Олеся Менделеева назначила Горинову 7 лет лишения свободы”.

60-летний депутат (это, как мы знаем, теперь уже не пенсионный возраст) получил 7 лет. Реально, а не условно. В Москве. Только что. Как это назвать? Цензурных слов тут нет и быть не может. Беспредел, зверство… Но самое страшный эпитет – что это всё ПО ЗАКОНУ.

Если в стране такие “законы” – это конец. Такая страна НЕ НУЖНА.

Источник: Размышления вольного социолога



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