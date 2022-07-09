 

Мнение: Террор

09.07.2022, 12:45, Разное
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В Москве вынесен приговор Алексею Горинову по статье о дискредитации армии. Дискредитация заключалась в том, что спец-операция была названа войной. Предыдущих дискредитантов ранее штрафовали. Но Горинов — депутат, хотя и муниципальный. А потому 7 лет. И точка.

Это террор в чистом виде. Задача террора — не в наказании конкретного виновного. Он вообще может быть невиновным. Задача — в создании атмосферы страха и ужаса. Публичные казни, практикуемые Исламским государством, с холодной и расчетливой кодификацией методов умерщвления — это как раз про террор и про насаждение. И в этом смысле путинская Россия уже ничем не отличается от Исламского государства. Она окончательно становится террористическим государством в его прямом определении.

Источник: Эль Мюрид



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