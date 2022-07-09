 

Группа депутатов парламента Шри-Ланки призвала президента уйти в отставку

09.07.2022, 12:40, Новости дня
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Несколько депутатов парламента Шри-Ланки направили действующему президенту Готабае Раджапаксе обращение с требованием покинуть свой пост.

Об этом информирует портал Adaderana, передает ТАСС.

Ранее премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе созвал экстренное совещание лидеров партий из-за массовых протестов, которые начались в стране на фоне экономического кризиса.

Викрамасингхе также обратился к спикеру парламента Махинде Япе Абеивардене с просьбой созвать внеочередное заседание законодательного органа.

В субботу стало известно, что протестующие вышли на улицы, окружили резиденцию и захватили ее, в том числе занять ее главное здание и секретариат. Президента в ней не было. По данным медиков, в акциях протеста пострадали более 30 человек, в том числе сотрудники полиции. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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