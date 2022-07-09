 

Полиция японской префектуры не стала отрицать проблемы с безопасностью Абэ

09.07.2022, 12:40, Новости дня
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Глава полиции префектуры Нара, где произошло покушение на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, заявил, что нельзя отрицать проблемы с обеспечением безопасности убитого политика.

«Нельзя отрицать, что там была проблема с безопасностью», – передает РИА «Новости» со ссылкой на главу полиции Кадзуо Охаси.

Он назвал непростительным варварством, когда во время предвыборной кампании целью убийства выбирается экс-премьер. Охаси подчеркнул, что «необходимо срочно расследовать это дело самым тщательным образом».

Напомним, Абэ умер 8 июля в результате совершенного на него покушения. В Абэ дважды стреляли сзади. Политик упал после второго выстрела. На месте был задержан 41-летний Тэцуя Ямагами – бывший моряк Сил самообороны Японии. При задержании сопротивления он не оказывал. Спустя некоторое время он был арестован по обвинению в покушении на убийство. Президент Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Абэ. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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