 

Скучать по нему не буду — глава Минфина Франции раскритиковал наследие Джонсона

09.07.2022, 12:35, Разное
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Министр финансов Франции Брюно Ле Мэр выступил с резкой критикой Бориса Джонсона после его отставки с поста премьер-министра Великобритании, пишет The Independent. Политик заявил, что не будет скучать по Джонсону, а также выразил сомнения в том, что он «оставит после себя что-то особенно выдающееся». Кроме того, он подчеркнул, что «брексит вперемешку с популизмом» были «плохим коктейлем» для Великобритании.


AP

Министр финансов Франции Брюно Ле Мэр обрушился с критикой на Бориса Джонсона. Он заявил, что отставка Джонсона с поста премьер-министра Великобритании демонстрирует, что популизм и брексит были «плохой смесью», пишет The Independent.

Ле Мэр также отметил, что наследие уходящего премьер-министра незначительно, и подчеркнул, что не будет скучать по Джонсону.

После потери поддержки со стороны министров и большинства членов Парламента от Консервативной партии в четверг «погрязший в скандалах» Джонсон объявил об отставке с поста премьер-министра Великобритании. При этом он подчеркнул, что продолжит исполнять обязанности главы правительства до тех пор, пока партия не выберет нового лидера.

Отвечая на вопрос о его реакции на решение Джонсона, Ле Мэр заявил: «В любом случае это доказывает, что брексит вперемешку с популизмом являются плохим коктейлем для страны».

«Лично я не буду по нему скучать, — добавил Ле Мэр. — Я не думаю, что Борис Джонсон оставит после себя что-то особенно выдающееся».

После прихода к власти Бориса Джонсона в отношениях между Великобританией и Францией наблюдалась напряжённость — в основном из-за последствий брексита. Во Франции Джонсона критиковали за неспособность справился с миграционным кризисом, а также нежелание идти на уступки в споре о лицензиях на рыболовство. Кроме того, значительный ущерб отношениям нанесли угрозы Великобритании применить статью 16 протокола по Северной Ирландии, предусматривающую введение в одностороннем порядке «защитных мер» по сохранению целостности торгового пространства, отмечает The Independent.  

 



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