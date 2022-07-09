 

Новый тренд в политике — демократы по-тихому сливают Байдена

09.07.2022, 12:35, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

На фоне приближающихся выборов в конгресс США демократы стараются дистанцироваться от Джо Байдена, а после них и вовсе слить американского лидера, полагает Fox Business. Виной тому низкий уровень поддержки Байдена — всего 36% за четыре месяца до выборов.

По мере приближения выборов и таяния надежд демократов в партии появилась новая тенденция: держаться подальше от президента и по-тихому, насколько возможно, слить его. Ауч. 

В среду Байден прибыл с визитом в Огайо, где выступил с речью об экономике. Примечательно, что на мероприятии не присутствовал Тим Райан, представитель умеренного крыла партии, баллотирующийся на свободное место в сенате Огайо. Это важнейшая гонка, но Райан, очевидно, считает, что Байден не помог бы, а лишь навредил его шансам. Нан Уэйли, представительница умеренного крыла партии, которая баллотируется на пост губернатора Огайо, также не присутствовала. 

На сайте cnn.com, который, несомненно, является бастионом поддержки Байдена, недовольны отсутствием смелого лидерства. Там предполагают, что президент, это слова CNN, пожилой человек, который не годится для подобного времени. Повторюсь, это их слова, не мои. The New York Times: демократы всё чаще считают его, то есть президента, якорем, от которого следует избавиться в 2024 году.

Всё это беспокойство является результатом низкого уровня одобрения президента. Уровень его поддержки значительно ниже 40%. 36% — всё, что у него осталось. Не очень хорошо, когда до выборов осталось четыре месяца. Вот вам мой прогноз: демократы по-крупному проиграют в ноябре, а вскоре после этого вину возложат на Байдена и сольют его.

Дата выхода в эфир 07 июля 2022 года.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.09.20 / Лукашенко запретил белорусским IT-специалистам работать в иностранных компаниях

26.02.21 / Скандалы: Татарских банкиров собирают в Москве

16.02.22 / Звезда «ДОМа-2» Ковалева попросила Бородину угомониться

21.01.22 / Мнение: Реклама в Тегеране

23.03.22 / Мнение: Пишите правильно

19.10.20 / Часы принцессы Дианы и кольцо за 350 тысяч долларов: стилисты оценили образ Меган Маркл на новых портретах

18.02.22 / Психиатр Кристо ван Меер — о причинах постковидной депрессии

03.05.22 / Лавров получил высшую награду Саудовской Аравии

06.09.20 / В поддержку протестующих в Белоруссии Always выпустит красно-белые прокладки

14.12.21 / Рысь Сатик обласкал снежную фигуру медведя в Калининградском зоопарке

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика