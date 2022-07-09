Добавьте брюки-кюлоты — и стильный образ готов: с чем еще сочетать футболки-оверсайз весной и летом

После пандемии в моду вошла максимально удобная и комфортная одежда, не стесняющая движений. Футболка оверсайз, по мнению стилистов, должна быть в гардеробе у каждой модницы. Однако здесь может возникнуть логичный вопрос: с чем носить эту вещь, чтобы выглядеть сильно и привлекательно? Возьмите на вооружение данные идеи.

С шортами

Простой образ на лето в стиле минимализм — это футболка и шорты. Чтобы сделать лук более самобытным, можете подобрать футболку с принтом, подчеркивающим вашу индивидуальность. В качестве обуви подойдут кроссовки, кеды, сандалии.

С юбкой

Широкая футболка может гармонично сочетаться с юбкой. Но есть ряд условий. Во-первых, футболку необходимо заправлять в юбку. Во-вторых, юбка не должна быть с низкой посадкой. В идеале — изделие с завышенной талией.

С блейзером

В прохладную погоду в качестве верхней одежды используйте блейзер: тоже оверсайз. Получается строгий образ, но с ноткой неформальности. Обратите внимание: если у вас верх оверсайз, тогда низ должен быть облегающим. В данном случае подойдут джинсы скинни.

С кожаной курткой

Создать стильный и молодежный образ поможет кожаная куртка. Желательно выбирать не классическую модель прямого кроя, а укороченную, наподобие косухи. Это изделие гармонично сочетается с футболкой оверсайз.

С леггинсами

Если вы ищете повседневный образ, тогда просто сочетайте футболку оверсайз с леггинсами. Это прекрасный вариант для пеших прогулок, для шопинга.

С поясным ремнем

Из очень широкой и просторной футболки можно сделать платье-тунику. Для этого добавьте аксессуар в виде поясного ремня и подчеркните талию.

С рубашкой

Создать неформальный спортивный образ можно при наличии набора вещей из базового капсульного гардероба. Наденьте леггинсы или джинсы скинни, футболку оверсайз, а на бедрах или на талии повяжите рубашку.

С брюками-кюлотами

Если вам по душе неформальные расслабленные образы, тогда вы можете сочетать брюки-кюлоты с футболкой оверсайз. Если низ у вас однотонный, то верх может быть с принтом.

С макси-юбкой

Многослойные образы тоже в моде. Если вы комплексуете по поводу излишней худобы, то можете сочетать футболку оверсайз с макси-юбкой. Дополните образ балетками или спортивной обувью.

С юбкой из тюля

Хотите создать милый, романтичный и в то же время неформальный образ? Попробуйте надеть просторную футболку с юбкой из тюля. Не забудьте заправить футболку в юбку. В качестве обуви отдавайте предпочтение не элегантным туфлям, а кедам или кроссовкам.