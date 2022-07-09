 

Бывший заместитель госсекретаря Великобритании по делам женщин хочет возглавить Консервативную партию

09.07.2022, 12:09, Разное
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Кими Баденок, которая на этой неделе ушла с поста заместителя министра по делам женщин и равноправия Великобритании, будет баллотироваться на пост лидера Консервативной партии.
Отставка двух ключевых министров в правительстве Бориса Джонсона – министра финансов Риши Сунака и министра здравоохранения Саджида Джавида – открыла дорогу целой серии уходов из правительства Великобритании. За этим последовала отставка членов парламента из нескольких министерств, включая заместителя министра по делам женщин и равноправия Кими Баденок.

“Возможно, вы слышали, что я баллотируюсь на пост лидера партии”, – написал он на своей странице в Twitter.

В статье для The Times он сказал, что Борис Джонсон, который в четверг объявил о своей отставке с поста премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии, был лишь “симптомом” проблем страны, а не их причиной. Баденок также подтвердил, что занимает правоцентристскую позицию.

Джонсон, который сменит Терезу Мэй на посту премьер-министра в 2019 году, в четверг объявил о своей отставке с поста премьер-министра и лидера Консервативной партии Великобритании; он останется на своем посту до назначения нового Коха в правительство.

Источник: ria.ru



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