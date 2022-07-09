 

Безопасности российского посольства в Шри-Ланке ничего не угрожает

09.07.2022, 12:09, Разное
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В российской дипломатической миссии рассказали РИА Новости, что безопасность посольства РФ в Шри-Ланке не находится под угрозой в связи с протестами в стране.
Политические активисты Шри-Ланки ранее призвали к проведению митинга против правительства в Коломбо в связи с продолжающимся экономическим кризисом. В субботу толпы прорвали баррикады перед резиденцией президента, перелезли через забор и взяли под контроль территорию. Полиция применила слезоточивый газ и водометы для разгона демонстрантов. По словам врачей, в ходе протестов пострадали по меньшей мере 33 человека, в том числе два сотрудника полиции.

Шри-Ланка переживает самый тяжелый экономический кризис с момента обретения независимости в 1948 г. Пандемия коронавируса нанесла удар по индустрии туризма, являющейся основным источником иностранной валюты, и Шри-Ланка не может закупить достаточное количество топлива. Страна борется с нехваткой продовольствия, товаров первой необходимости, лекарств и природного газа. Во многих местах Шри-Ланки происходят постоянные отключения электроэнергии из-за нехватки топлива. Между тем, внешний долг острова оценивается в 51 миллиард долларов.

Источник: ria.ru



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