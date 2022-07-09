Мужчина напал с ножом на людей в больнице в Шанхае

Бюро общественной безопасности района Хуанпу сообщило, что в субботу житель напал с ножом на людей в больнице Шанхая, ранив четырех человек.

Полиция получила сообщение о нападении на человека в больнице Руиджин в 11:30 утра по местному времени (6:30 утра по московскому времени) в субботу. Полиция немедленно прибыла на место происшествия и обнаружила мужчину с ножом, который держал людей в заложниках в машине скорой помощи больницы.

Полицейские застрелили и ранили нападавшего, когда он попытался ударить одного из заложников.

Четверо пострадавших получили медицинскую помощь и находятся вне опасности. Мотивы нападавшего неизвестны, он арестован. Ведется расследование.