Мнение: Путин и блицкриг

Повезло России с Путиным! Президент России в режиме видеоконференции провёл совещание с членами правительства. И вся страна увидела видеозапись выступления Владимира Путина перед министрами.

Миллионы простых россиян от Владивостока до Калининграда возрадовались, услышав заявление президента, что экономичский блицкриг Запада в отношении России провалился.

Конечно, есть проблемы, а у кого их нет? Переживем и проблемы! Главное – экономический блицкриг Запада провалился. Теперь можно передохнуть, успокоиться. И спокойно начать готовиться к новой жизни . Более лучшей. Более радостной. Более счастливой.

А еще, нельзя не заметить, что слово блицкриг, похоже, очень нравится Владимиру Путину.

Потому что 2,5 месяца назад, 19 апреля президент России уже обрадовал россиян новостью, что стратегия блицкрига Запада не удалась, провалилась.

Думаю, что правильно поступил Владимир Владимирович, что напомнил о провале Запада. Хорошую новость можно и чаще повторять, хоть каждый день…

В общем, повезло России с Путиным!

Фотография отсюда

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