Мнение: О крутом вираже политики Кремля… Теперь всё будет по-другому?

Да уж, действительно крутой поворот. Да что там — крутейший! И совершенно ведь неожиданный.

Практически все даже самую возможность его со смехом отвергали совсем недавно. Но и немногие скептики даже не могли предположить, что всё произойдёт настолько быстро. Просто фантастика!

Но в Кремле упорно работали, чтобы воплотить её в жизнь. И вот — созревший плод усилий…

Друзья! Если вы читаете это на ходу или на бегу, лучше сядьте. Сделайте пару глубоких вдохов.

И только после этого заходите под кат…

Теперь читайте:

В июне 2022 года страны Евросоюза импортировали больше СПГ из США, чем получили по газопроводам из России

Впервые в истории.

Трансокеанские перевозки СПГ — это сложно, дорого и рискованно. Кроме того, это ещё и капиталоёмко. Нужны технологии, нужна современная инфраструктура как на стороне отправителя, так и у получателя, нужны современные танкеры-газовозы, в конце концов. Совсем не случайно поставщики «голубого топлива» предпочитают прокладывать трубы хоть по морскому дну, лишь бы не тратиться на всю эту танкерно-терминальную канитель. Все эти «набукки» с «потоками» не просто так возникли. Отнюдь не из желания попилить немножко на стройке. Штатам просто деваться было некуда в силу географии, вот и пришлось выбирать между дорогим вариантом экспорта и отсутствием экспорта вообще.

Другое дело — #Россия, которая унаследовала трубопроводную сеть ещё от #СССР. Ну и своего к ней добавила, благо позволял «рельеф местности». Конкурентные преимущества — высотой с Эверест. Опять же немцы, которые #деньги считать умеют, «подсели» на российскую трубу не по глупости или алчности Герхарда Шредера и Ангелы Меркель, а по вполне объективным экономическим резонам.

И вот, свершилось то, что — казалось бы! — совершенно невозможно. Сжиженный американский газ обогнал для ЕС по привлекательности более дешёвый, трубопроводный. Потому что «в нагрузку» к последнему шло слишком уж много от кремлёвских геостратегов. Просто фантастика, как всего за 20 лет можно пролюбить наследие нескольких поколений!

И, главное, альтернативы практически нет. Своя система поставок СПГ позволяет экспортировать, дай Бог, пятую часть от всего газового экспорта. Модернизировать её с целью в разы увеличить объём нереально в условиях санкций. Газовозов тоже не хватает. Проложить второй газопровод в Китай, конечно, можно — за очень большие #деньги (снова привет санкциям). Но штука в том, что монопсония для продавца — ещё худший вариант, чем монополия для покупателя. Во втором случае ещё можно отыскать какие-то замены-субституты, а когда твой товар соглашается взять только один на всём рынке, он способен так выкрутить руки, что дыба покажется райским наслаждением.

А вы плачетесь, что «Газпром» дивиденды не выплатит впервые за пару десятков лет, несмотря на рекордную прибыль. По сути «дефолт», ага. Но по сравнению со случившимся на газовом рынке ЕС — мелочи это всё.

И главное, всё ведь сами, «добровольно», своими руками!

Скольким же поколениям предстоит ещё разгребать это г***?

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