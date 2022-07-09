Мнение: Техническое. 09.07.2022

Техническое. 09.07.2022.

1. В Севастополь возвращаюсь в понедельник. Со вторника публикации возобновятся в обычным объеме.

2. ЛС разгребу в дороге, пока ехать будем – по возможности отвечу / опубликую присланные материалы – видел, что там их уже очень много. Надо ознакомиться и опубликовать годноту. Пока просто времени на это не хватает, так что прошу обождать. Почты это тоже касается.

3. Относительно жалоб на укроботов – по мере возможности удаляю (спасибо тем, кто присылает жалобы на врагов народа), но иногда с запозданием, так как физически нет времени это отслеживать, а модератор вернется только с 20х числе июля, у него там личные дела нарисовались.

4. Военно-гуманитарные операции по снабжению вооруженных сил в ближайшие месяцы будут интенсифицироваться.

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