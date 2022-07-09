 

Мнение: Техническое. 09.07.2022

09.07.2022, 11:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Техническое. 09.07.2022.

1. В Севастополь возвращаюсь в понедельник. Со вторника публикации возобновятся в обычным объеме.
2. ЛС разгребу в дороге, пока ехать будем – по возможности отвечу / опубликую присланные материалы – видел, что там их уже очень много. Надо ознакомиться и опубликовать годноту. Пока просто времени на это не хватает, так что прошу обождать. Почты это тоже касается.
3. Относительно жалоб на укроботов – по мере возможности удаляю (спасибо тем, кто присылает жалобы на врагов народа), но иногда с запозданием, так как физически нет времени это отслеживать, а модератор вернется только с 20х числе июля, у него там личные дела нарисовались.
4. Военно-гуманитарные операции по снабжению вооруженных сил в ближайшие месяцы будут интенсифицироваться.

Источник: Colonel Cassad



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.01.22 / Крупнейшие экологические и природные катастрофы 2021 года

17.09.20 / Мнение: Почему Трампу должны дать Нобелевскую премию?

05.12.21 / Не можешь победить — пересчитай

17.12.21 / Мнение: Чемпион Йемена

23.06.22 / Дочь выросла без отца, а внучка отказывается называть бабушкой: как живут наследницы Светланы Тома

11.06.21 / Ковер будет как новый: простой способ чистки пятен за несколько минут

26.10.21 / Скандалы: Швейцарское дело приняли в зачет

20.06.22 / Мнение: Анатомия обмена

15.12.20 / Лже-Нероны против Рима

24.01.22 / С челкой или мелированием: идеи стрижки боб длиной до подбородка, которые подойдут под любую форму лица

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика