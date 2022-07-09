Сеть «Вкусно и точка» нашла замену картофелю

Перебои с поставкой картофеля для продуктов «Картофель фри» и «Картофель по-домашнему» позволили с другой стороны взглянуть на эти позиции меню.

В результате экспериментов шеф-поваров сети ресторанов был найден идеальный продукт, который вскоре поступит на замену картофелю. Речь идет об обычной репе, которую издревле выращивали на территории России.

По словам технологов, необходимо будет подкорректировать процесс жарки соломки из репы, чтобы она была максимально похожа по вкусу на картофельную, для улучшения вкуса «Репку фри» (так ее решили назвать) будут посыпать специальным составом из усилителя вкуса и ароматизатором, сходным с натуральным. Дегустаторы высоко оценили новый продукт, многие отметили, что вкус стал намного насыщенней и «более русским».

По сведениям из источников, близких к топ-менеджменту сети «Вкусно и точка», представители McDonald’s уже пытались через третьих лиц получить информацию о рецептуре нового продукта, но как сообщается, безуспешно. Сеть и далее планирует совершенствовать своё меню и менять его в соответствии с русскими традициями.

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