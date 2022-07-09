 

Мнение: Шанхай

09.07.2022, 11:24, Разное
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В Шанхае маньяк с ножом напал на детскую больницу — минимум четыре человека пострадали

Сегодня утром вооруженный ножом маньяк атаковал детскую больницу «Жуйцзинь» в Шанхае. Как говорят очевидцы в соцсетях, люди буквально выбегали из медучреждения с криками о том, что там режут людей.

Ну а что такого: вначале власть доводит людей своим террором до полного исступления, когда тысячи людей (а Шанхай – гигантский мегаполис, тут речь может идти о числах на порядок больший) банально сходят с ума. И потом появляются маньяки с ножами.

Десятки видео с выбросившимися из окон китайцев во время «карантина», резкий всплеск немотивированной агрессии, бытовая преступность. Не знаю насчет страшного коронавируса, но то, что в странах, где осуществлялся медицинский террор, резко выросло число психических заболеваний – факт.

Так что нападение на больницу – просто следствие того, что творят с людьми власти.

Источник: Эль Мюрид



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