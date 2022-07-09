Запорожская область запросила помощь у России из-за отключения газа Украиной

Власти Запорожской области попросили Россию о помощи в связи с отключением газоснабжения украинской стороной, сообщил глава военно-гражданской администрации Евгений Балицкий.

«Мы обратились к правительству Российской Федерации с просьбой помочь в чрезвычайной ситуации. Прислать достаточное количество электроприборов промышленного и бытового назначения», – написал Балицкий своем Telegrаm-канале.

Напомним, газоснабжение нарушено на вышедшей из-под контроля Киева территории Запорожской области из-за того, что с украинской стороны поврежден газопровод.

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