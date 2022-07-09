 

Запорожская область запросила помощь у России из-за отключения газа Украиной

09.07.2022, 11:20, Новости дня
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Власти Запорожской области попросили Россию о помощи в связи с отключением газоснабжения украинской стороной, сообщил глава военно-гражданской администрации Евгений Балицкий.

«Мы обратились к правительству Российской Федерации с просьбой помочь в чрезвычайной ситуации. Прислать достаточное количество электроприборов промышленного и бытового назначения», – написал Балицкий своем Telegrаm-канале.

Напомним, газоснабжение нарушено на вышедшей из-под контроля Киева территории Запорожской области из-за того, что с украинской стороны поврежден газопровод.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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