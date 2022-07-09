Более 30 человек пострадали в результате протестов на Шри-Ланке

Как минимум 33 человека пострадали во время массовых протестов и были госпитализированы в Национальную больницу Коломбо.

«33 человека госпитализированы, двое находятся в критическом состоянии», – информирует издание Ada Derana со ссылкой на источники в больнице Коломбо, передает РИА «Новости».

Ранее политические активисты на Шри-Ланке призвали к антиправительственному маршу в столице страны Коломбо из-за экономического кризиса.

В субботу стало известно, что протестующие смогли попасть в резиденцию президента, перелезли через забор и захватили территорию. Для разгона демонстрантов полиция применила слезоточивый газ.

Газета ВЗГЛЯД подробно описывала происходящее на Шри-Ланке: жители острова испытывают значительную нехватку товаров.

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