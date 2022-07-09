ВСУ обстреляли город в ЛНР из HIMARS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли из РСЗО HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems) город Ирмино в ЛНР, выпустив две ракеты, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: в 05:30 (совпадает с мск) с направления населенного пункта Артемовск (Бахмут) по населенному пункту Ирмино с применением РСЗО HIMARS (две ракеты)», – говорится в сообщении СЦКК в Telegram-канале.

ВСУ впервые применили HIMARS в ЛНР 28 июня.

Между тем Пентагон собирается поставить Киеву высокоточное вооружение с большой дальностью, а также дополнительные РСЗО HIMARS.

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