 

ВСУ обстреляли город в ЛНР из HIMARS

09.07.2022, 11:20, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли из РСЗО HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems) город Ирмино в ЛНР, выпустив две ракеты, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: в 05:30 (совпадает с мск) с направления населенного пункта Артемовск (Бахмут) по населенному пункту Ирмино с применением РСЗО HIMARS (две ракеты)», – говорится в сообщении СЦКК в Telegram-канале.

ВСУ впервые применили HIMARS в ЛНР 28 июня.

Между тем Пентагон собирается поставить Киеву высокоточное вооружение с большой дальностью, а также дополнительные РСЗО HIMARS.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.01.22 / “Все бабы мокрые”, “Нормальный мешочек с подарками у Санты”. Барских показал фото в узких плавках крупным планом

08.10.20 / МВД заявило об отсутствии бутылки с водой у вылетавшей в Германию сторонницы Навального

12.04.22 / В Госдуме допустили наличие в Мариуполе инструкторов НАТО

19.09.21 / Англия ослабит правила въезда для привитых от коронавируса украинцев

20.07.20 / В Германии заявили об изоляции из-за «Северного потока – 2»

22.09.20 / “100% поджог”. Шабунин сообщил результаты экспертизы пожара в его доме

17.07.21 / Зеленский в годовщину катастрофы MH17: Ответственность – неизбежна!

26.08.20 / Эксперт: У вузов нет никаких объективных причин повышать сейчас плату за обучение

14.04.21 / Мишустин прилетел в Дагестан

03.09.20 / Эксперты в Москве обсудили «цветные революции» и их последствия

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика