 

Россия открывает новые морские пути для обеспечения торговли с Китаем и Индией

09.07.2022, 11:10, Разное
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На фоне мировых перебоев с поставками, вызванных санкциями Запада, РФ организовывает регулярное морское сообщение для доставки сырьевых товаров в Китай и Индию, передаёт Global Times. Как сообщили источники, знакомые с ситуацией, в «ответ на растущий спрос на бесперебойную и безопасную торговлю» российские компании создали оператора для оказания услуг в области контейнерных перевозок между портами РФ и Китая.


AP

В условиях перебоев с поставками, вызванных санкциями Запада, российские компании договорились об организации регулярного морского сообщения для доставки сырьевых товаров из РФ в Китай и Индию, пишет The Global Times.

Нехватка зафрахтованных грузовых судов образовалась после того, как большинство международных судоходных компаний, включая Maersk, приостановили контейнерные перевозки в Россию из-за санкций Запада. По данным инсайдеров, грузовые поезда из Китая в Европу, которые играли значительную роль в поддержании международной торговли, в настоящее время сталкиваются с чрезмерным спросом.

Российская экспедиторская компания «Интеко» и транспортно-логистическая компания SWIFT совместно создали компанию-оператора для оказания услуг в области контейнерных перевозок между портом Восточный на Дальнем Востоке РФ и портовыми городами Китая, сообщили The Global Times источники, знакомые с ситуацией. Это стало «ответом на растущий спрос на бесперебойную и безопасную торговлю».

В последние несколько месяцев торговый оборот РФ с Китаем и Индией значительно возрос. Экономики стран обладают высокой взаимодополняемостью: в то время как РФ нуждается в механическом оборудовании и товарах повседневного спроса из Китая, Китаю и Индии требуются  российские энергоносители.

Несмотря на санкции Запада в отношении России, министерство иностранных дел Китая неоднократно подчёркивало, что Китай выступает против односторонних санкций и продолжает укреплять экономическое и торговое сотрудничество с Россией, пишет The Global Times. 



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