Какая обувь сочетается с модными брюками клеш

Один из ведущих фэшн-трендов текущего года — это брюки клеш. Узкие сверху и расширяющиеся книзу, они дают возможность скрыть недостатки фигуры и сделать силуэт более стройным и пропорциональным. Однако немаловажен в этом случае выбор обуви. Вот, с чем следует сочетать широкие брюки клеш.

Обувь на платформе

В этом году вернулся тренд из девяностых в виде обуви на платформе. Данные изделия очень подходят к расклешенным брюкам. Они создают эффект бесконечных ног, удлиняют силуэт.

Вы можете выбрать как обувь на цельной танкетке, так и туфли или босоножки с каблуком и с платформой. Оба варианта являются подходящими.

Босоножки

Если вам больше импонируют минималистичные образы, тогда можете отдать предпочтение босоножкам с ремешками.

На лето это идеальный вариант, ведь обувь открытая и ногам не будет в ней душно.

Старайтесь выбирать босоножки на каблуке. Пусть он будет небольшой, но все равно должен присутствовать. Если у вас босоножки в греческом стиле, с завязками, тогда вы можете немного подвернуть джинсы, чтобы были видны щиколотки. Обратите внимание, что сейчас в моде брюки с отворотом. Если у вас низкий рост, то делайте маленький отворот, а если высокий – то отворот может быть широким.

Обувь с миндалевидным носком

Идеальное сочетание — это брюки клеш и обувь с миндалевидным носком. Тогда силуэт становится более вытянутым, удлиненным, но при этом пропорциональным. В отличие от обуви с квадратным носком, которая делает ноги короче.

Туфли со слишком острыми носами — тоже не лучший вариант из-за резкого контраста. Ведь внизу штанины широкие, и когда из-под них выглядывает острый носок, то это выглядит не слишком органично.

Сабо или сандалии

Если рассматривать образы на лето, то можете обратить внимание на сабо или сандалии.

Единственный нюанс — обувь должна быть хотя бы на небольшой платформе, чтобы она органично смотрелась с расклешенными штанами.