 

Какая обувь сочетается с модными брюками клеш

09.07.2022, 11:05, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Один из ведущих фэшн-трендов текущего года — это брюки клеш. Узкие сверху и расширяющиеся книзу, они дают возможность скрыть недостатки фигуры и сделать силуэт более стройным и пропорциональным. Однако немаловажен в этом случае выбор обуви. Вот, с чем следует сочетать широкие брюки клеш.

Обувь на платформе

В этом году вернулся тренд из девяностых в виде обуви на платформе. Данные изделия очень подходят к расклешенным брюкам. Они создают эффект бесконечных ног, удлиняют силуэт.

Вы можете выбрать как обувь на цельной танкетке, так и туфли или босоножки с каблуком и с платформой. Оба варианта являются подходящими.

Босоножки

Если вам больше импонируют минималистичные образы, тогда можете отдать предпочтение босоножкам с ремешками.

На лето это идеальный вариант, ведь обувь открытая и ногам не будет в ней душно.

Старайтесь выбирать босоножки на каблуке. Пусть он будет небольшой, но все равно должен присутствовать. Если у вас босоножки в греческом стиле, с завязками, тогда вы можете немного подвернуть джинсы, чтобы были видны щиколотки. Обратите внимание, что сейчас в моде брюки с отворотом. Если у вас низкий рост, то делайте маленький отворот, а если высокий – то отворот может быть широким.

Обувь с миндалевидным носком

Идеальное сочетание — это брюки клеш и обувь с миндалевидным носком. Тогда силуэт становится более вытянутым, удлиненным, но при этом пропорциональным. В отличие от обуви с квадратным носком, которая делает ноги короче.

Туфли со слишком острыми носами — тоже не лучший вариант из-за резкого контраста. Ведь внизу штанины широкие, и когда из-под них выглядывает острый носок, то это выглядит не слишком органично.

Сабо или сандалии

Если рассматривать образы на лето, то можете обратить внимание на сабо или сандалии.

Единственный нюанс — обувь должна быть хотя бы на небольшой платформе, чтобы она органично смотрелась с расклешенными штанами.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.04.22 / Дуда – больше никакого российского угля и оказания поддержки России

28.07.20 / Скандалы: Малькевич: в ситуации с изъятием жилья у матери Шугалея не исключаю криминальных схем

07.07.20 / Скандалы: Большая стройка в меленькой усадьбе

09.08.21 / Власти Калифорнии взыщут с компании «Дикси» ущерб за лесные пожары

02.09.21 / Волосы будут здоровыми: стрижки осени, которые изменят и облик, и вид локонов

16.09.20 / “Кинотавр-2020”: Аня Чиповская и другие звезды на премьере фильма Анастасии Пальчиковой “Маша”

04.06.21 / Как удалить пятна воды с тканевых жалюзи. Используем отбеливатель, салфетки и губки

23.05.22 / Мнение: О вежливом норвежском «Polakker, knull deg selv!»

30.05.22 / Юрий Лоза раскритиковал речь Киссинджера на Давосском экономическом форуме

20.04.22 / Саудовская Аравия выйдет из совместного с США и Францией проекта строительства халяльного Диснейленда в Мекке

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика