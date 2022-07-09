 

Fox News: Байден солгал, что никогда не высказывался плохо о сенаторе Маккейне

09.07.2022, 10:45, Разное
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Президент США Джо Байден солгал, когда награждал свою вдову Сидни Президентской медалью свободы, настаивая на том, что он не злословил покойного сенатора Джона Маккейна. В подтверждение своих утверждений телеканал привел примеры того, как Байден неожиданно заговорил с сенатором Маккейном, который баллотируется в президенты.
Во время церемонии Байден сказал: “Мне никогда не переставал нравиться Джон”. Однако телеканал отметил, что во время предвыборной кампании 2008 года Байден сказал, что республиканцы не могут быть президентами, потому что он всегда был “посыльным”.

“Большинство американцев ищут человека с твердой рукой, лидера, оптимиста, а не унылого человека, который переходит с одной должности на другую”, – сказал Байден.

Маккейна, который воевал во Вьетнаме, также обвиняли в трусости, когда он критиковал Барака Обаму.

По словам Байдена, республиканцы должны будут сказать об этом своим оппонентам.

26 В августе 2018 года было объявлено, что сенатор США Джон Маккейн умер в возрасте 81 года.

Новости о его смерти появились через два дня после того, как было обнародовано решение политика не лечить опухоль мозга, диагностированную у него в июле 2017 года.

Источник: russian.rt.com



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