СМИ сообщили о крушении частного вертолета в Австралии

Один человек погиб в субботу в результате крушения частного вертолета недалеко от Сиднея.

Источники сообщили, что полиция и аварийные службы были вызваны на место происшествия около 11:50 утра по местному времени (4:50 утра по московскому времени), когда прохожие увидели упавший вертолет и густые клубы дыма, поднимающиеся из парка. Регион. Прибывшие рейнджеры и полицейские обнаружили объятые пламенем обломки и тело мужчины, который, по предварительной информации, был водителем лодки.

Полиция сообщила, что личность погибшего пилота пока не установлена, но они полагают, что житель был один в самолете.

Место аварии было оцеплено. Расследование для выяснения причин аварии все еще продолжается.

Источник: tass.ru