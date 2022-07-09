 

СМИ сообщили о крушении частного вертолета в Австралии

09.07.2022, 10:45, Разное
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Один человек погиб в субботу в результате крушения частного вертолета недалеко от Сиднея.
Источники сообщили, что полиция и аварийные службы были вызваны на место происшествия около 11:50 утра по местному времени (4:50 утра по московскому времени), когда прохожие увидели упавший вертолет и густые клубы дыма, поднимающиеся из парка. Регион. Прибывшие рейнджеры и полицейские обнаружили объятые пламенем обломки и тело мужчины, который, по предварительной информации, был водителем лодки.

Полиция сообщила, что личность погибшего пилота пока не установлена, но они полагают, что житель был один в самолете.

Место аварии было оцеплено. Расследование для выяснения причин аварии все еще продолжается.

Источник: tass.ru



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