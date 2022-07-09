Уровень инфляции в Китае в июне достиг 2,5 процентов

Индекс потребительских цен (ИПЦ) в Китае, ведущий индикатор инфляции, вырос на 2,5% в июне 2022 года по сравнению с годом ранее, что немного превысило ожидания аналитиков, согласно данным, опубликованным Национальным бюро статистики Китая в субботу.

Эксперты ожидают, что ИПЦ в июне вырастет на 2,4% по сравнению с 2,1% в мае.

В июне ИПЦ вырос на 2,5 % в годовом исчислении в городских районах и на 2,6 % в сельской местности. В июне продовольственный сектор вырос на 2,9 %, непродовольственный – на 2,5 %, потребительские товары длительного пользования – на 3,5 %, а услуги – на 1,7 %.

В то же время цены на продукты питания снизились на 1,6%, потребительские товары – на 0,1%, непродовольственные товары – на 0,4%, а услуги – на 0,2% по сравнению с маем.

Цены на свежие фрукты в июне выросли на 19% в годовом исчислении, на свежие овощи и зелень – на 3,7%, на молочные продукты – на 0,9%, на яйца – на 6,5%, на рыбопродукты – на 3,3%, цены на мясо упали на 4,7%, на свинину – на 6%. Алкоголь вырос на 1,6%.

По сравнению с маем цены на молочные продукты за месяц выросли на 0,2%, яйца подешевели на 4,3%, овощи и зелень – на 9,2%, фрукты – на 4,5%, водные продукты подешевели на 1,6%, цены на мясо выросли на 1%, свинину – на 2,9%, алкоголь – на 0,4%.

Цены на медицинские услуги в июне выросли на 0,7 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, цены на образование, культуру и развлечения выросли на 2,1 %, транспорт и связь – на 8,5 %, а жилье – на 0,8 %, сообщило статистическое управление. Между тем, индекс цен производителей (PPI) в июне вырос на 6,1% в годовом исчислении по сравнению с прогнозом в 6% и ростом на 6,4% в предыдущем месяце.

В конце 2021 года инфляция в Китае составила 0,9%, хотя власти ожидали, что она вырастет примерно на 3%. Согласно официальным прогнозам, к 2022 году ИПЦ составит около 3 %.

Источник: ria.ru